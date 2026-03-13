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Prestigiosa guia Taste Atlas destaca una panadería chilena: sus dueños revelaron difícil momento tras incendio

La mención internacional puso nuevamente en el foco al histórico local, que hoy busca apoyo para recuperarse.

Javiera Rivera

Conocido medio gastronómico destaca panadería chilena: sus dueños revelaron difícil momento tras incendio

Conocido medio gastronómico destaca panadería chilena: sus dueños revelaron difícil momento tras incendio / ampueroleonardo

La guía gastronómica internacional TasteAtlas destacó recientemente a la tradicional Panadería La Superior, ubicada en el Barrio Franklin de Santiago.

A través de redes sociales, la plataforma valoró la fuerte cultura panadera de Chile y resaltó preparaciones emblemáticas como la hallulla y la marraqueta.

En ese contexto, calificó al histórico local como un lugar emblemático del sector, reconocido por la elaboración de algunas de las marraquetas más buscadas de la ciudad.

La publicación generó amplia reacción, pero fue el comentario de la propia panadería el que llamó la atención. Desde el local agradecieron la mención, aunque también aprovecharon de dar a conocer el difícil momento que atraviesan.

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Según explicaron, hace algunas semanas un incendio en las inmediaciones afectó parte importante del recinto. Por ello, iniciaron una campaña para recibir apoyo económico.

A través de redes sociales, los dueños señalaron que están organizando distintas iniciativas solidarias, entre ellas rifas y activaciones, además de habilitar una cuenta para donaciones.

Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo que ya han comenzado a recibir.

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