;

Vaticano alza la voz ante polémica por supuesta construcción de restaurante en Basílica de San Pedro

El cardenal Mauro Gambetti se refirió a este rumor sobre la creación de un restaurante para peregrinos.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

A fines de enero, comenzó a circular la información sobre la posible construcción de un restaurante en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, proyecto que buscaba aumentar la superficie visitable y acoger mejor a los peregrinos.

Sin embargo, desde el Vaticano fueron enfáticos en afirmar que no planean un restaurante en la azotea del recinto religioso.

Revisa también:

ADN

El cardenal Mauro Gambetti, jefe de la Curia, desmintió la información durante esta jornada ante periodistas del Vaticano.

El jefe de la oficina de construcción de la Basílica explicó que el plan consiste simplemente en ampliar el bar existente, donde peregrinos y turistas pueden refrescarse antes o después de visitar la cúpula de San Pedro. Dada la gran afluencia de visitantes, el plan es duplicar la superficie destinada a este fin, según Gambetti.

El cardenal también anunció que se planean más cambios en la azotea de la Basílica de San Pedro. Estos incluyen espacios de exposición donde los visitantes podrán conocer la historia de la construcción de la iglesia más grande de Roma.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad