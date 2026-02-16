Vaticano alza la voz ante polémica por supuesta construcción de restaurante en Basílica de San Pedro

A fines de enero, comenzó a circular la información sobre la posible construcción de un restaurante en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, proyecto que buscaba aumentar la superficie visitable y acoger mejor a los peregrinos.

Sin embargo, desde el Vaticano fueron enfáticos en afirmar que no planean un restaurante en la azotea del recinto religioso.

El cardenal Mauro Gambetti, jefe de la Curia, desmintió la información durante esta jornada ante periodistas del Vaticano.

El jefe de la oficina de construcción de la Basílica explicó que el plan consiste simplemente en ampliar el bar existente, donde peregrinos y turistas pueden refrescarse antes o después de visitar la cúpula de San Pedro. Dada la gran afluencia de visitantes, el plan es duplicar la superficie destinada a este fin, según Gambetti.

El cardenal también anunció que se planean más cambios en la azotea de la Basílica de San Pedro. Estos incluyen espacios de exposición donde los visitantes podrán conocer la historia de la construcción de la iglesia más grande de Roma.