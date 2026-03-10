Alerta en Copiapó: persona gana $1.140 millones en el Kino, pero aún no reclama su premio

Un premio millonario del Requete Kino sigue sin dueño conocido en Copiapó. Según el relato de un local que vendió el “boleto ganador”, una persona obtuvo más de $1.140 millones, pero hasta ahora no ha retirado el dinero, lo que encendió la alerta por el plazo que existe para reclamar la recompensa.

El caso se originó en una tabaquería ubicada dentro del Homecenter Sodimac de la capital regional de Atacama, donde se compró el ticket que logró los 14 aciertos.

Quienes atienden el recinto aseguran que tampoco han recibido información adicional sobre el ganador, y que incluso la noticia no se habría viralizado tanto como otros premios por la falta de un cobro oficial.

“Estamos en la espera de que la persona lo cobre”

En conversación con El Diario de Atacama, la locataria Miguelina Ramos explicó que el premio corresponde a la categoría mayor del Requete Kino y que, por ahora, todo está en suspenso hasta que aparezca el ganador.

En sus palabras, “acá tuvimos el fortunio de haber entregado el boleto que ganó un premio en la categoría Requete Kino con un monto superior a $1.140 millones y estamos en la espera de que la persona lo cobre”.

Ramos detalló que el cobro no solo beneficia al afortunado: el punto de venta recibe una comisión asociada al premio mayor. Por eso, recalcó que mientras no se retire el dinero, el local tampoco puede acceder al porcentaje correspondiente. La estimación es relevante: el 2,5% del monto equivale a cerca de $23 millones, recursos que, según comentan, significarían un impulso para el dueño del negocio y sus trabajadoras.

Sobre el día exacto de compra, la dueña apuntó a una ventana acotada: el ganador habría jugado con boleto físico en uno de los sorteos con Requete Kino, que —según su versión— pudieron ser el 18, 20 o 22 de febrero. En paralelo, contó que decidieron colocar un aviso en el local para alertar a los clientes. “Nosotros estamos con ansias que el ganador sepa y vaya a buscar su premio”, dijo.

Un punto clave: tras la publicación de resultados, la persona tiene 60 días para reclamar el premio; si no lo hace, caduca el derecho al cobro, por lo que cada día es clave para el desconocido ganador.