Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5396 del domingo 8 de marzo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.200 millones de pesos a repartir.

Este domingo 8 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta ocasión, el sorteo número 5396 contempló un pozo total de $4.200 millones de pesos. monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.

Conoce los números ganadores del sorteo 5396 del Loto

  • Loto: 11, 13, 14, 34, 35, 40
  • Comodín: 16
  • Multiplicador: 3
  • Recargado: 10, 21, 23, 25, 26, 40
  • Revancha: 5, 13, 15, 24, 26, 41
  • Desquite: 6, 13, 17, 25, 31, 33

Jubilazo

  • 8, 13, 20, 22, 26, 31
  • 3, 9, 10, 21, 24, 25
  • 6, 11, 12, 19, 20, 41
  • 4, 11, 19, 21, 22, 26
  • 1, 5, 12, 14, 16, 21

Jubilazo 50 años

  • 1, 5, 12, 32, 34, 39

