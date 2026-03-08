Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5396 del domingo 8 de marzo / Agencia Uno

Este domingo 8 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta ocasión, el sorteo número 5396 contempló un pozo total de $4.200 millones de pesos. monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.

Conoce los números ganadores del sorteo 5396 del Loto

Loto: 11, 13, 14, 34, 35, 40

11, 13, 14, 34, 35, 40 Comodín: 16

Multiplicador: 3

Recargado: 10, 21, 23, 25, 26, 40

10, 21, 23, 25, 26, 40 Revancha: 5, 13, 15, 24, 26, 41

5, 13, 15, 24, 26, 41 Desquite: 6, 13, 17, 25, 31, 33

Jubilazo

8, 13, 20, 22, 26, 31

3, 9, 10, 21, 24, 25

6, 11, 12, 19, 20, 41

4, 11, 19, 21, 22, 26

1, 5, 12, 14, 16, 21

Jubilazo 50 años