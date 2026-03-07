;

VIDEOS. Polémica frase de Donald Trump en cumbre con Kast y otros líderes latinoamericanos: “No voy a aprender tu maldito idioma”

El mandatario estadounidense sorprendió con un comentario durante la cumbre en Miami bautizada “Escudo de las Américas”.

Una frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia durante su discurso en la cumbre “Escudo de las Américas”, encuentro realizado en Miami que reunió a 12 líderes y figuras políticas de América Latina afines a su línea política, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El comentario surgió cuando el mandatario estadounidense hablaba sobre la importancia de los intérpretes en reuniones diplomáticas con líderes extranjeros.

En ese contexto, Trump lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de quienes seguían el encuentro.

“No voy a aprender tu maldito idioma. No tengo tiempo”, afirmó el mandatario, agregando que prefiere contar con “un buen intérprete” antes que estudiar otro idioma.

Durante su intervención, el presidente también relató una experiencia reciente en la que, según dijo, detectó que un traductor no estaba haciendo bien su trabajo.

“Le daba una frase larga y hermosa, y el intérprete la decía en un cuarto de tiempo. Ahí me di cuenta de que algo no estaba bien”, comentó.

Trump insistió en que los intérpretes son una pieza clave en la diplomacia internacional, señalando que incluso sin hablar el idioma se puede notar cuando la traducción no es adecuada.

La frase se produjo en medio de la cumbre “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca que busca fortalecer la cooperación entre gobiernos conservadores del continente para combatir el narcotráfico, la inmigración irregular y la influencia de China en la región.

El encuentro reunió a mandatarios y líderes políticos como Javier Milei, Nayib Bukele y el propio Kast, quien se encuentra realizando una gira internacional previa a asumir la presidencia de Chile.

Más allá de los acuerdos en materia de seguridad y cooperación regional, fue precisamente la frase del mandatario estadounidense la que terminó dominando la conversación pública tras la cumbre.

