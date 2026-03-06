;

VIDEO. “Los dinosaurios”: Steven Spielberg y Morgan Freeman se unen para el nuevo documental de Netflix

A lo largo de cuatro episodios, esta miniserie propone una interesante forma de conocer la historia de hace millones de años.

José Campillay

Por muchos años, los dinosaurios han llamado la atención de la humanidad, sobre todo de los científicos, historiadores y paleontólogos.

A raíz de esto ha surgido un sinfín de material relacionado, incluyendo series y películas de diferente índole, además de documentales que logran marcar hitos según su precisión y realismo alcanzado.

Netflix no se queda atrás en esta materia y este viernes estrenó un nuevo programa especial de la mano del equipo a cargo de Nuestro Planeta.

Además, cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, ampliamente reconocido por Jurassic Park y más títulos como Tiburón, La lista de Schindler, E.T., el extraterrestre e Indiana Jones, entre otros.

Pero el aclamado cineasta no es el único punto fuerte del proyecto, ya que en su versión original (en inglés) cuenta con los relatos de Morgan Freeman, sumándole un factor extra como lo ha hecho con diversos títulos similares.

La miniserie de cuatro episodios cuenta con imponentes recreaciones digitales impulsadas por Industrial Light & Magic (ILM), respondiendo a las directrices de Spielberg, lo que llama aún más la atención del público.

“La épica historia de los dinosaurios cobra vida”, adelantan en el sitio oficial de ‘La Gran N’. A lo largo de sus episodios se tratarán diferentes etapas, con los títulos: El ascenso; La conquista; El imperio y La caída.

Cada capítulo se adentra en períodos distintos, reconstruyendo ecosistemas y tácticas de caza o escape con animaciones 3D rigurosas, desde proto-dinosaurios como Marasuchus hasta colosos como Plateosaurus y Mamenchisaurus.

Un enfoque informativo

A más de 30 años después del estreno de Jurassic Park en (1993), Spielberg abandona la ficción de acción por un enfoque divulgativo basado en descubrimientos recientes, incluyendo el impacto del meteorito de 12 kilómetros en Yucatán hace 66 millones de años.

La serie cierra con el colapso cretácico-paleógeno, mostrando lava, aerosoles y el fin de tres cuartas partes de las especies.

Los dinosaurios ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix con todos los capítulos a disposición.

