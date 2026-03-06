;

“El infierno en la Tierra”: Teherán vive su peor noche de bombardeos en la guerra

Habitantes de la capital iraní describen explosiones desde la madrugada y una noche de “terror”. En tanto, Israel informó una “vasta oleada” de ataques.

La capital de Irán, Teherán, enfrentó durante la madrugada de este viernes una de las oleadas de bombardeos más intensas desde el inicio de la guerra.

Residentes describieron fuertes explosiones a partir de las cinco de la mañana, en un escenario que, según relatos en redes sociales, desató miedo y una sensación de descontrol en distintos sectores de la ciudad.

En uno de los testimonios citados, una residente calificó lo ocurrido como “el infierno en la Tierra”, mientras otros habitantes hablaron de estallidos continuos y columnas de humo visibles en zonas céntricas. Videos compartidos en redes mostraron detonaciones de gran magnitud y una atmósfera de urgencia marcada por sirenas, gritos y desplazamientos apresurados.

El País reportó una noche de “terror” y llantos, en medio del aumento de la ofensiva. En ese contexto, el impacto psicológico apareció como uno de los elementos más repetidos en los relatos de la población.

Uno de los testimonios recogidos fue el de Alireza, dentista de 53 años, quien describió el efecto inmediato del bombardeo en su entorno familiar: “A mi esposa le dio un ataque de pánico”. La frase se suma a otros mensajes de residentes que apuntan a una madrugada marcada por la angustia, el insomnio y la incertidumbre sobre la continuidad de los ataques.

En paralelo, el Ejército de Israel informó durante la misma madrugada el inicio de una “vasta oleada” de bombardeos contra objetivos vinculados al régimen iraní, reforzando la idea de una escalada que se aproxima a cumplir una semana desde el inicio de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, según el texto base.

Mientras la situación continúa evolucionando, el panorama para la población civil en la capital iraní se mantiene tensionado, con reportes de explosiones en distintos puntos, humo visible y un clima de temor que se amplifica por la falta de certezas sobre los próximos movimientos militares.

