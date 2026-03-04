;

Fatal disparo tras discusión vial: detienen a hombre por matar a pasajera de aplicación en Lo Espejo

La PDI capturó al imputado que abrió fuego en plena calle y causó la muerte de una mujer peruana de 50 años.

Nelson Quiroz

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre imputado por el homicidio con arma de fuego de una mujer peruana de 50 años, ocurrido el pasado 8 de febrero en la comuna de Lo Espejo.

Según informó el subcomisario Juan Palavecino Parra, de la Brigada de Homicidios Sur, por instrucción del Ministerio Público los detectives, junto al Laboratorio de Criminalística Central, realizaron las primeras diligencias en el sitio del suceso, ubicado en la intersección de Avenida José Joaquín Prieto con Avenida Lo Espejo.

ADN

De acuerdo con la investigación, la víctima abordó un vehículo de aplicación Uber en Providencia con destino a su domicilio en El Bosque. Cerca de las 22:00 horas, mientras el automóvil circulaba por el sector mencionado, el conductor protagonizó un altercado vial con otro vehículo.

En ese contexto, el conductor del segundo automóvil, quien fue identificado como el imputado, extrajo un arma de fuego tipo pistola desde la ventanilla y efectuó un único disparo. El proyectil impactó en la puerta trasera derecha del Uber y luego hirió a la pasajera, quien fue trasladada de urgencia hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo, donde falleció a causa de la lesión.

Las diligencias incluyeron declaraciones de testigos, análisis de cámaras de seguridad y levantamiento de evidencia balística, lo que permitió establecer “de manera clara e inequívoca” la participación del sospechoso.

Con esos antecedentes, se gestionó una orden de detención que fue concretada durante la tarde de este martes, tras un allanamiento en su domicilio en la comuna de La Granja. En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego y más de 600 cartuchos calibre 9 milímetros y .380.

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención y formalización por homicidio con arma de fuego.

