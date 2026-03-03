Carabineros destaca resultados en decomiso de drogas: aumentó un 103% en comparación con 2025 / Oscar Guerra

Carabineros de Chile informó que, en comparación con igual período de 2025, el decomiso de drogas a nivel nacional aumentó en un 103%, según cifras oficiales entregadas por la institución.

El balance forma parte del reporte denominado “#CarabinerosEnCifras”, donde se destacan resultados operativos vinculados al control del narcotráfico.

Desde la institución señalaron que el incremento responde a un fortalecimiento de los procedimientos policiales y a una mayor coordinación en terreno.

Según lo informado, el aumento en las incautaciones implica que miles de dosis no llegarán a barrios, colegios ni hogares, lo que, sostienen, contribuye a la prevención de delitos.

Finalmente, Carabineros indicó que estos resultados forman parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad pública y reducir el impacto del tráfico de drogas en las comunidades.