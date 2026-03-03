Carabineros destaca resultados en decomiso de drogas: aumentó un 103% en comparación con 2025
La institución atribuyó el resultado al fortalecimiento de los controles en terreno.
Carabineros de Chile informó que, en comparación con igual período de 2025, el decomiso de drogas a nivel nacional aumentó en un 103%, según cifras oficiales entregadas por la institución.
El balance forma parte del reporte denominado “#CarabinerosEnCifras”, donde se destacan resultados operativos vinculados al control del narcotráfico.
Desde la institución señalaron que el incremento responde a un fortalecimiento de los procedimientos policiales y a una mayor coordinación en terreno.
Revisa también
Según lo informado, el aumento en las incautaciones implica que miles de dosis no llegarán a barrios, colegios ni hogares, lo que, sostienen, contribuye a la prevención de delitos.
Finalmente, Carabineros indicó que estos resultados forman parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad pública y reducir el impacto del tráfico de drogas en las comunidades.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.