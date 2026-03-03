Corte de luz en Santiago este miércoles 4 de marzo: Enel confirma interrupciones en 8 comunas / DIEGO MARTIN

Nuevos cortes de luz programados afectarán este miércoles 4 de marzo a distintos sectores de la región Metropolitana. Así lo informó Enel, que detalló las comunas y franjas horarias donde se realizarán trabajos técnicos en la red eléctrica.

Según indicó la compañía en su sitio web oficial, la suspensión será acotada y se extenderá por varias horas, dependiendo del sector.

En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que llamó a revisar el detalle específico por dirección antes de organizar la jornada.

Comunas y horarios con corte este miércoles 4 de marzo

De acuerdo con el cronograma publicado por Enel, estas son las comunas consideradas y sus respectivos horarios:

Quilicura: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 11:00 a 17:00 horas.

Vitacura: desde las 14:00 a 15:00 horas (sector Las Encinas) y de las 15:30 a 16:30 horas (sector Pedro Figari).

Recoleta: desde las 09:30 a 10:30 horas.

Quinta Normal: desde las 09:00 a 12:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 a 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 11:00 a 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:30 a 17:30 horas.

Especialistas recomiendan cargar celulares y computadores, desconectar equipos electrónicos sensibles y planificar actividades clave fuera del tramo informado, especialmente en jornadas de teletrabajo.