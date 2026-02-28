Tiempo excesivo y el VAR: las polémicas nuevas reglas que regirán en el fútbol desde el Mundial 2026

En un fútbol cada vez más desarrollado tecnológicamente, este sábado se confirmó un rumor que venía dando vueltas a nivel mundal hace varios días: IFAB introducirá nuevas reglas en el fútbol, desatando polémica con varias de las medidas adoptadas.

Así lo confirmó durante la presente jornada la International Football Association Board (IFAB), organimo encargado de regular disciplinariamente dentro del campo al deporte rey del mundo.

Entre lo más destacado y polémico está la decisión de sancionar las eternas pausas en saques laterales o de fondo por parte de los equipos que se encuentran beneficiados por el marcador. Ahora, el juez del partido está autorizado para realizar un conteo atrás y, de no reanudarse el partido, el árbitro pasará el balon al equipo rival.

También habrá una nueva “sanción” para los equipos que demoren el tiempo en la sustitución del juego: si el jugador no abandona el campo de juego dentro de 10 segundos, el sustituto no podrá ingresar al campo de juego hasta la siguiente interrupción del partido.

Estas son todas las nuevas reglas

Saques de banda y saques de meta

Sobre la base del cambio ampliamente bien recibido en las Reglas del año pasado para evitar que los porteros sostengan la pelota durante demasiado tiempo , los miembros de la Asamblea General Anual confirmaron la extensión del principio de cuenta regresiva a los saques de banda y los saques de meta.

Si el árbitro considera que un saque de banda o un saque de meta se está demorando demasiado o se está retrasando deliberadamente, se iniciará una cuenta atrás visual de cinco segundos. Si el balón no está en juego al final de la cuenta atrás, se concederá el saque de banda al equipo contrario, mientras que un saque de meta retrasado dará lugar a un saque de esquina a favor del equipo contrario.

Sustituciones por tiempo limitado

Para optimizar el desarrollo del partido, los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en los diez segundos siguientes a la exhibición del tablero de sustituciones o, en su defecto, a la señal del árbitro. Si el jugador no abandona el campo en este tiempo, deberá abandonarlo igualmente, pero no se permitirá la entrada al sustituto hasta la primera interrupción del partido tras un minuto (con reloj en marcha) tras la reanudación.

Tratamiento y evaluación fuera del campo

Cuando un jugador recibe una evaluación en el campo por una lesión, o su lesión hace que se detenga el juego, el jugador deberá abandonar el campo de juego y permanecer fuera del mismo durante un minuto (reloj en marcha) una vez que el juego se haya reanudado.

Novedades en el protocolo del VAR

En cuanto al protocolo del VAR, los asistentes a la Asamblea General Anual aprobaron tres ajustes. Cuando exista evidencia clara, el VAR podrá asistir al árbitro en lo siguiente:

Tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta;

Identidad equivocada, cuando el árbitro sanciona al equipo equivocado por una infracción que resulta en la visualización de una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado; y

Un saque de esquina pitado de forma clara y errónea, siempre que la revisión pueda realizarse de inmediato y sin retrasar la reanudación (opción de competición).

El IFAB también acordó realizar ensayos para evaluar con más detalle los retrasos tácticos por lesiones de los porteros y proponer opciones para disuadir dicho comportamiento.

Reglas de Juego 2026/27

Además, la próxima edición de las Reglas de Juego, vigente a partir del 1 de julio de 2026 (las competiciones que comiencen antes de esa fecha podrán implementar los cambios con anterioridad), incluirá las siguientes modificaciones:

Regla 3 (Los Jugadores): El número de sustitutos que se podrán utilizar en los partidos amistosos de la selección internacional absoluta ‘A’ se aumentará a ocho; ambos equipos podrán acordar un aumento adicional hasta un máximo de 11.

Regla 4 (El equipamiento del jugador): Se permitirán artículos no peligrosos siempre que estén cubiertos de manera segura.

Regla 5 (El árbitro): Las cámaras corporales del árbitro (montadas en el pecho o en la cabeza) se pueden utilizar como una opción de competencia, y el organizador de la competencia proporcionará las cámaras y controlará el uso de las imágenes.

Regla 8 (El inicio y la reanudación del juego): Aclaración de que el balón se pierde para el equipo que habría conservado o ganado la posesión si el juego no se hubiera detenido.

Regla 10 (Determinación del Resultado de un Partido) y Regla 14 (El Tiro Penal): Incorporación de la aclaración contenida en la circular 31 (junio de 2025) respecto del doble toque accidental por parte del lanzador del penal.

Regla 12 (Faltas e Incorrecciones): Cuando el árbitro aplica la ventaja por una infracción que se hubiera considerado como negar una oportunidad manifiesta de gol, el jugador infractor no será amonestado si se marca un gol, ya que la infracción no impidió un gol.

El IFAB también acordó que se celebrarán consultas para desarrollar medidas para situaciones en las que: