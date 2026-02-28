VIDEO. Lo celebró con todo: Ben Brereton cumple la “ley del ex” con este golazo ante Blackburn Rovers
El delantero chileno anotó en el triunfo del Derby County por la Championship.
Este sábado, Ben Brereton cumplió con la “ley del ex” al marcarle un gol al Blackburn Rovers, equipo que defendió entre 2018 y 2023.
El delantero chileno que milita en el Derby County anotó al minuto 55, cuando Blackburn ganaba 1-0. Tras un centro desde la izquierda, “Big Ben” recibió el balón dentro del área y con un potente remate puso el 1-1.
Revisa también:
El partido terminó 3-1 a favor del Derby County. Brereton fue titular y se mantuvo en cancha durante todo el encuentro. El seleccionado nacional ya lleva cuatro goles en lo que va del 2026.
Con esta victoria, Derby County llegó a los 51 puntos y de momento se ubica en el octavo lugar de la tabla en la Champioship (Segunda División de Inglaterra).
Revisa el gol de Ben Brereton ante Blackburn Rovers
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.