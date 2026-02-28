Este sábado, Ben Brereton cumplió con la “ley del ex” al marcarle un gol al Blackburn Rovers, equipo que defendió entre 2018 y 2023.

El delantero chileno que milita en el Derby County anotó al minuto 55, cuando Blackburn ganaba 1-0. Tras un centro desde la izquierda, “Big Ben” recibió el balón dentro del área y con un potente remate puso el 1-1.

El partido terminó 3-1 a favor del Derby County. Brereton fue titular y se mantuvo en cancha durante todo el encuentro. El seleccionado nacional ya lleva cuatro goles en lo que va del 2026.

Con esta victoria, Derby County llegó a los 51 puntos y de momento se ubica en el octavo lugar de la tabla en la Champioship (Segunda División de Inglaterra).

Revisa el gol de Ben Brereton ante Blackburn Rovers