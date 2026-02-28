Casi $2 mil millones en pérdidas: Natalia Duco promete apoyo al remo chileno tras incendio en CEO de Curauma

Natalia Duco, próxima ministra del Deporte, se pronunció en sus redes sociales a raíz del incendio ocurrido este sábado en el Centro Entrenamiento Olímpico (CEO) de Curauma.

El siniestro, que se registró en horas de la mañana, destruyó implementos y embarcaciones que utilizaban los seleccionados nacionales del Team Chile de Remo y Canotaje.

Mediante su cuenta de X, Duco lamentó lo sucedido en Curauma y confirmó que las pérdidas fueron de casi $2.000.000.000.

“Lamentamos profundamente el incendio que afectó los hangares del CEO de Remo en Curauma. Las pérdidas, cercanas a $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación”, escribió la ex atleta nacional.

Además, la futura ministra del Deporte manifestó su compromiso de brindar apoyo al remo chileno y a sus deportistas. “Los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación”, señaló Natalia Duco.