;

VIDEO. Neymar, otra vez protagonista: es cuestionado en redes sociales tras simular exageradamente un golpe

Todo ocurrió en el partido frente a Vasco da Gama por la cuarta jornada del Brasileirao.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Este jueves, el Santos recibió en el Estadio Urbano Caldeira al Vasco da Gama por la cuarta jornada del Brasileirao, donde los locales lograron imponerse llevándose los tres puntos.

La cuenta la abrió Neymar a los 25 minutos. Luego Cauan Barros empató el marcador poniendo el 1-1 momentáneo al minuto 43.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, en el segundo tiempo, al minuto 61, el ex PSG y Barcelona marcó su doblete, sellando el 2-1 definitivo para el “Peixe”.

Con este resultado, el Santos logró su primera victoria de la temporada, escalando hasta la decimotercera posición. En cuanto al Vasco da Gama, siguen sin poder conocer el triunfo, quedando en el último lugar del torneo brasileño.

Sin embargo, lo que generó resquemores entre los aficionados fue un nuevo episodio de simulación de Neymar, en donde las imágenes dieron la vuelta al mundo en redes sociales, llenándose de críticas, sobre todo en la plataforma X.

Todo se produjo en el minuto 27 cuando Neymar tuvo un encontrón con Thiago Mendes posterior a una jugada, momento en que, tras encararse, el jugador de “Gigante da Colina” conecta levemente en la frente del ex Barcelona, que se dejó caer simulando segundos después.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad