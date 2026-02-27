Este jueves, el Santos recibió en el Estadio Urbano Caldeira al Vasco da Gama por la cuarta jornada del Brasileirao, donde los locales lograron imponerse llevándose los tres puntos.

La cuenta la abrió Neymar a los 25 minutos. Luego Cauan Barros empató el marcador poniendo el 1-1 momentáneo al minuto 43.

Sin embargo, en el segundo tiempo, al minuto 61, el ex PSG y Barcelona marcó su doblete, sellando el 2-1 definitivo para el “Peixe”.

Con este resultado, el Santos logró su primera victoria de la temporada, escalando hasta la decimotercera posición. En cuanto al Vasco da Gama, siguen sin poder conocer el triunfo, quedando en el último lugar del torneo brasileño.

Sin embargo, lo que generó resquemores entre los aficionados fue un nuevo episodio de simulación de Neymar, en donde las imágenes dieron la vuelta al mundo en redes sociales, llenándose de críticas, sobre todo en la plataforma X.

Todo se produjo en el minuto 27 cuando Neymar tuvo un encontrón con Thiago Mendes posterior a una jugada, momento en que, tras encararse, el jugador de “Gigante da Colina” conecta levemente en la frente del ex Barcelona, que se dejó caer simulando segundos después.