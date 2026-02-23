;

PREVIA. Huachipato busca la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026: cuándo juega ante Carabobo, a qué hora y quién transmite por TV

Los acereros reciben al elenco venezolano luego de perder la ida.

Carlos Madariaga

Esta semana se resolverán los clasificados a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, instancia que dos chilenos buscarán alcanzar.

El primero que buscará dar la batalla es Huachipato, que sufrió en la ida ante Carabobo tras perder 1-0 en Venezuela.

Sin embargo, el elenco acerero apunta a dar el golpe en Talcahuano, buscando revertir la llave.

El encuentro entre Huachipato y Carabobo se disputará en el estadio Huachipato ese martes 24 de febrero a contar de las 19:00 horas.

Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señal de ESPN y en streaming por Disney+.

Martes 24 de febrero

19:00 horas | Huachipato vs. Carabobo | Estadio Huachipato

