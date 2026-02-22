Inicia el Festival de Viña del Mar 2026: Karen Doggenweiler brilló con diseño chileno inspirado en Grecia

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2026 se tiñó de dorado. Karen Doggenweiler deslumbró sobre el escenario de la Quinta Vergara con un vestido firmado por la diseñadora magallánica Camila Pontikas, quien debutó en el evento con una propuesta que combinó alta costura y raíces clásicas.

El diseño, confeccionado en lentejuelas metálicas doradas bordadas sobre gasa de seda, se inspiró en las cariátides del Templo de Erecteon, en la Acrópolis de Atenas.

De silueta clásica y sofisticada, el vestido destacó por su escote pronunciado, finos breteles y un drapeado lateral que aportó movimiento y una caída fluida, ciñéndose armónicamente a la figura de la animadora.

Pontikas explicó que la prenda implicó cerca de 100 horas de trabajo manual e incluyó cristales Swarovski, mostacillas de vidrio y piedras naturales. “Quise apegarme a la labor artesanal original y a técnicas de alta costura”, señaló la diseñadora, quien realizó seis pruebas junto a Doggenweiler para lograr un calce perfecto.

La propuesta se complementó con joyas de Laura Fuentealba, del taller Claf Goldsmith, inspiradas en el paisaje marino de Viña del Mar. Pendientes y collar, en tonos dorados y con piedras blancas, evocaron el movimiento de las olas del Pacífico.

El look se completó con maquillaje en paleta dorada a cargo de Angelina Chiuminatto y un peinado con volumen y ondas definidas realizado por Gonzalo Leonidas, logrando una estética integral que rindió tributo a la luz y el brillo de la Ciudad Jardín en su noche inaugural.