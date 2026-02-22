;

Inicia el Festival de Viña del Mar 2026: Karen Doggenweiler brilló con diseño chileno inspirado en Grecia

El vestido de la magallánica Camila Pontikas marcó el comienzo del certamen con una apuesta dorada y sofisticada.

Nelson Quiroz

Cedida

Cedida

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2026 se tiñó de dorado. Karen Doggenweiler deslumbró sobre el escenario de la Quinta Vergara con un vestido firmado por la diseñadora magallánica Camila Pontikas, quien debutó en el evento con una propuesta que combinó alta costura y raíces clásicas.

El diseño, confeccionado en lentejuelas metálicas doradas bordadas sobre gasa de seda, se inspiró en las cariátides del Templo de Erecteon, en la Acrópolis de Atenas.

De silueta clásica y sofisticada, el vestido destacó por su escote pronunciado, finos breteles y un drapeado lateral que aportó movimiento y una caída fluida, ciñéndose armónicamente a la figura de la animadora.

Revisa también

ADN

Pontikas explicó que la prenda implicó cerca de 100 horas de trabajo manual e incluyó cristales Swarovski, mostacillas de vidrio y piedras naturales. “Quise apegarme a la labor artesanal original y a técnicas de alta costura”, señaló la diseñadora, quien realizó seis pruebas junto a Doggenweiler para lograr un calce perfecto.

La propuesta se complementó con joyas de Laura Fuentealba, del taller Claf Goldsmith, inspiradas en el paisaje marino de Viña del Mar. Pendientes y collar, en tonos dorados y con piedras blancas, evocaron el movimiento de las olas del Pacífico.

El look se completó con maquillaje en paleta dorada a cargo de Angelina Chiuminatto y un peinado con volumen y ondas definidas realizado por Gonzalo Leonidas, logrando una estética integral que rindió tributo a la luz y el brillo de la Ciudad Jardín en su noche inaugural.

ADN

Cedida

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad