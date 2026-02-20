;

Video muestra dramático rescate de perros heridos por explosión en Renca

El registro difundido por el municipio muestra el momento exacto en que funcionarios trasladan a los canes afectados por el siniestro.

Nelson Quiroz

Cuatro perros resultaron con lesiones tras la violenta explosión registrada la mañana del jueves en la Autopista General Velásquez, en la comuna de Renca, luego del volcamiento de un camión que transportaba gas licuado.

La emergencia, que dejó cuatro personas fallecidas y 17 heridos, también afectó a los animales que se encontraban en las inmediaciones del lugar del accidente. La onda expansiva y las llamas alcanzaron un sector contiguo a la autopista, donde operan equipos de paisajismo vinculados a la concesionaria.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, difundió en sus redes sociales un registro audiovisual que muestra el momento en que equipos municipales rescatan a los canes. En el video se observa a funcionarios trasladando cuidadosamente a los animales hacia vehículos de emergencia para su atención.

“En este espacio, junto a la veterinaria municipal y equipos de la autopista, encontramos a cuatro perritos afectados por las llamas”, señaló el jefe comunal, detallando que los animales fueron derivados de inmediato a dependencias municipales para recibir tratamiento.

Desde el equipo veterinario informaron que los perros estaban muy próximos al sitio del siniestro, por lo que sufrieron quemaduras leves. No obstante, recalcaron que durante las primeras 24 horas era clave mantenerlos bajo observación médica para descartar complicaciones.

Horas más tarde, la Municipalidad de Renca actualizó el estado de los animales, indicando que evolucionaban favorablemente. Según precisaron, los canes lograron alimentarse y permanecen en reposo bajo supervisión profesional.

El municipio además adelantó que, una vez estabilizados, los perros serán derivados a una fundación especializada que continuará con su recuperación. Las autoridades, en paralelo, siguen investigando las causas del accidente, cuya principal hipótesis apunta a un eventual exceso de velocidad del camión antes del volcamiento.

