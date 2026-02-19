;

FOTOS. Amor a prueba del tiempo: después de 48 años, pareja da el “sí” en el Hospital de Angol en emotiva ceremonia

Con el apoyo del personal de salud y sus seres queridos, la pareja vivió un momento íntimo mientras él está hospitalizado.

Javiera Rivera

Amor a prueba del tiempo: después de 48 años, pareja da el “sí” en el Hospital de Angol / Thomas Barwick

En una ceremonia cargada de emoción y profundo significado, Alejandro Rodríguez Rojas (68) y Leslia Álvarez Clavijo (70) sellaron su amor tras 48 años de vida en pareja, contrayendo matrimonio en la capilla del Hospital de Angol, región de la Araucanía.

Don Alejandro, paciente del establecimiento y actualmente internado, junto a su compañera de vida, decidieron dar este importante paso rodeados de su familia, en un momento íntimo y especialmente significativo.

ADN

Cedida

Para concretar la ceremonia, el recinto asistencial coordinó las gestiones necesarias junto a los familiares y el Servicio de Registro Civil e Identificación, habilitando un espacio acogedor y respetuoso en la capilla del hospital.

El director del establecimiento, Jorge Frías, destacó que el hospital trabaja bajo un modelo centrado en las personas, acompañando no solo los procesos clínicos, sino también los momentos más relevantes en la vida.

ADN

Visiblemente emocionada, Leslia Álvarez agradeció el apoyo brindado por el hospital para hacer posible la boda. “Estamos muy agradecidos. Todo fue muy lindo, más de lo que imaginábamos (...)”, expresó.

Nos sentimos muy acompañados y contentos, porque este era un momento muy importante para nosotros y nuestra familia”, agregó la recién casada.

ADN

Cedida

