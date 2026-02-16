;

Para tener en cuenta: esta es la multa por no señalizar antes de doblar en un auto en Chile

La acción imprudente corresponde a una infracción menos grave, según señala la Ley de Tránsito.

Sebastián Escares

Para tener en cuenta: esta es la multa por no señalizar antes de doblar en un auto en Chile / Getty Images

Al momento de conducir un vehículo, son varias cosas a las que los conductores deben prestar atención para poder llevar a cabo una conducción segura, sin poner en riesgo a nadie en la vía pública.

Sin embargo, hay ocasiones en las que algunos automovilistas realizan una serie de acciones imprudentes que pueden ser detonantes de un accidente.

Tal es el caso de los conductores que no señalizan antes de doblar. Dicha conducta además de ser riesgosa para quienes van en la vía, implica una multa económica, según señala la Ley de Tránsito en Chile.

¿Cuál es la multa?

Según señala el artículo 138 de la Ley de Tránsito, si vas a doblar, debes encender las luces de viraje al menos 30 metros antes de ejecutar la maniobra.

De lo contrario, si no se encienden las luces de viraje antes de ejecutar una maniobra, se está cometiendo una infracción menos grave. Esto implica una multa de entre 0,5 UTM y 1 UTM, es decir, montos que van desde los $34.805 a los $69.611, según el valor de la UTM de febrero del 2026, consignó Autofact.

¿Y si las luces de viraje están malas?

En caso de que las luces de viraje de un auto no funcione, los conductores deben señalizar la maniobra a realizar por medio de su brazo. Para ello, deben hacerlo a través del vidrio lateral izquierdo de la siguiente forma:

  • Viraje a la izquierda: brazo extendido horizontalmente.
  • Viraje a la derecha: brazo en ángulo recto hacia arriba.
  • Detención: brazo extendido hacia abajo.

