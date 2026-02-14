;

Garin y Tabilo tendrán rivales inéditos en el Rio Open 500: así quedó el cuadro del torneo

Podría haber hasta cuatro chilenos en el cuadro principal del torneo que se disputa en tierras cariocas.

Garin y Tabilo tendrán rivales inéditos en el Rio Open 500: así quedó el cuadro del torneo

/ Agencia Uno / @atp250tiriacopen

Los chilenos ya tienen rivales: el sorteo del ATP 500 de Río de Janeiro determinó que Cristian Garin y Alejandro Tabilo ya conocen el camino que deberán recorrer en la primera ronda. Hay una curiosidad: ambos jugarán ante rivales de 24 años y a los que nunca han enfrentado en el circuito.

El “Gago”, que viene sin actividad tras el fallecimiento de su padre, arrancará su participación en el ATP 500 ante el argentino Thiago Tirante, número 92 en la ATP.

Por su parte, Alejandro Tabilo, quien llega con un gran momento tenístico tras derrotar a Joao Fonseca en Argentina, se medirá ante el estadounidense Emilio Nava, actual 81°.

El cuadro principal del torneo, que se disputará en el Jockey Club Brasileiro entre el 16 y el 22 de febrero, podría contar con otros dos chilenos: Nicolás Jarry jugará ante el portugués Faria el primer partido de la fase de clasificación, mientras que por el otro lado del cuadro va Tomás Barrios, quien debuta ante el local Boscardin.

El joven brasileño Joao Fonseca parte como uno de los grandes favoritos junto al bicampeón defensor del Rio Open, Sebastián Báez.

El camino de los chilenos

Si Garin y Tabilo logran superar la primera ronda, el camino se pondrá cuesta arriba rápidamente. Gago se enfrentaría en segunda ronda a Francisco Cerúndolo, máximo favorito del torneo y que está en semis de Buenos Aires.

De superar a Nava, Tabilo se vería las caras con el francés Alexandre Muller, sexto sembrado. Así quedó el cuadro:

