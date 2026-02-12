;

“No estimamos alzas”: Gobierno descarta aumento de precios de frutas y verduras tras incendio en la Vega Central

La ministra de Agricultura señaló que se dispuso la limpieza de las zonas afectadas para recuperar los espacios y reactivar la actividad comercial.

Ruth Cárcamo

Xinhua/Jorge Villegas

Xinhua/Jorge Villegas / [e]JORGE VILLEGAS

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, sostuvo este miércoles una reunión con locatarios y representantes de la Vega Central para abordar las consecuencias del incendio que la semana pasada dañó 53 locales.

Durante la instancia, la autoridad anunció que se dispuso el retiro de escombros y la limpieza de las zonas afectadas, con el objetivo de avanzar rápidamente en la recuperación de estos espacios y facilitar la reactivación de la actividad comercial.

“La zona afectada es relevante para los locatarios que se han visto afectados, pero eso no deshabilita el funcionamiento de la Vega, incluso los locatarios afectados ya están haciendo las primeras coordinaciones para muy prontamente seguir funcionando”, dijo.

Posible aumento de precios en la Vega Central

Ante un eventual aumento en los precios de frutas y verduras, la ministra sostuvo: “No estimamos que puedan haber alzas, porque es un número acotado de locatarios los que se han visto afectados respecto del funcionamiento regular de la Vega y del abastecimiento que aquí se realiza”.

A pesar de lo anterior, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) continuará monitoreando el comportamiento de los valores ante cualquier variación.

