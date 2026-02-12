;

VIDEO. Jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado: “No es que haya más delitos, pero el nivel de violencia no se conocía en Chile”

El subprefecto Cristián Sepúlveda advirtió en ADN Hoy que el país enfrenta prácticas delictuales “inusitadas” hace una década.

Nelson Quiroz

Entrevista a subprefecto Cristián Sepúlveda, Jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado - ADN Hoy

19:29

El subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI, abordó el complejo escenario delictual que vive el país y sostuvo que el fenómeno actual no necesariamente responde a un aumento en la cantidad de delitos, sino a un cambio profundo en su intensidad y características.

Se están produciendo situaciones que eran inusitadas. Ya en la década anterior no teníamos este tipo de problemas”, afirmó en entrevista con ADN Hoy.

En esa línea, precisó que en los últimos años, “sobre todo en el periodo pospandemia, se incrementó el nivel de violencia en la ejecución de hechos, con nexos relacionados principalmente con el tráfico de droga, y se produce muy de la mano, que no es vinculante directamente, pero muy de la mano con el fenómeno también de la migración", indicó.

“No es que haya más delitos, pero el nivel de violencia era algo que no se conocía de nuestro país“, sumó.

Sus declaraciones se dan en medio de amenazas contra autoridades comunales, como la denunciada por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes. Para Sepúlveda, hechos de esa naturaleza evidencian estructuras organizadas: “La investigación que se hará determinará la magnitud, pero hay un grado de organización y, lógicamente, alguien que ponga precio por ejecutar un hecho; eso detenta que detrás hay un patrimonio importante, digamos, para poder".

El oficial explicó que el crimen organizado actual opera con una lógica distinta a la de años anteriores. “Hemos visto un incremento de bandas que funcionan con otra estructura y con un catálogo de delitos mucho más amplio”, señaló, agregando que antes el narcotráfico era la manifestación principal, mientras que hoy existen dinámicas más complejas.

