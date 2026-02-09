;

FOTO. “Gracias por hacerlo real...”: Bad Bunny sorprende con íntimo regalo para trabajadores del Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño le envió un mensaje especial a la empresa que diseñó su vestuario utilizado el pasado domingo.

Nicolás Lara Córdova

“Gracias por hacerlo real...”: Bad Bunny sorprende con íntimo regalo para trabajadores del Super Bowl 2026 / Kathryn Riley

El pasado domingo, Bad Bunny realizó se presentó en el show del medio tiempo del Super Bowl, marcando un antes y después en este tradicional espectáculo de los Estados Unidos.

Este lunes, el artista puertorriqueño sorprendió con un íntimo regalo a los trabajadores de Zara, empresa que diseñó su vestuario para su presentación.

Los trabajadores se encontraron con una tarjeta firmada por el artista y sorprendió a todos en la fábrica ubicada en Arteixo, A Coruña.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito”, decía el mensaje.

Bad Bunny lució un look minimalista en tonos crema, compuestos con una camisa con cuello y corbata, pantalones y zapatillas deportivas. Sobre la camisa, el artista de 31 años utilizó una camiseta deportiva con el apellido Ocasio en su espalda con el número 64.

