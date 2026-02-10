Fallecidos en cárceles de Chile: Cifras de Gendarmería muestran 27 muertes en 2025, pero ya van siete en 2026

La seguridad en los recintos penitenciarios de Chile muestra una tendencia a la baja en su letalidad, según el último balance entregado por las autoridades. En lo que va de 2026, se han contabilizado 7 fallecidos por agresiones, una cifra que se enmarca en un ambicioso plan de intervención que logró reducir los decesos desde los 48 casos registrados en 2024 a 27 muertes durante 2025.

Este balance estadístico fue presentado tras una reunión de coordinación entre el Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, y el Subsecretario Ernesto Muñoz Lamartine. La cita tuvo como detonante los recientes actos de violencia y la crisis de mando detectada en la zona norte del país.

El impacto del Plan de Unidades Prioritarias

Según el comunicado emitido por Gendarmería, la reducción de la violencia letal responde a la ejecución de una estrategia focalizada en las 12 cárceles más complejas del territorio nacional. Pérez Riquelme enfatizó que en 2025 se implementó este abordaje tras detectar datos preocupantes, logrando disminuir la cifra de víctimas fatales en un periodo de un año. “A propósito de lo mismo, reforzaremos este plan”, aseguró la autoridad.

El Director Nacional explicó que la nueva etapa de esta estrategia incluye un desarme sistemático de los internos, utilizando tecnología y personal especializado. Asimismo, se pondrá especial cuidado en la segmentación y clasificación de la población penal para prevenir incidentes tanto en horario diurno como nocturno, optimizando la infraestructura actual de los penales.

Remoción de mando y despliegue nacional

A raíz de los fallos de seguridad, se decretó la salida inmediata del jefe titular del Complejo Penitenciario de La Serena. La determinación se tomó por la falta de control en labores críticas, condiciones que, a juicio de la dirección nacional, permitieron el desarrollo de situaciones de riesgo. Al respecto, el Director fue enfático en señalar que se evaluará con rigor el desempeño y el protagonismo de las jefaturas frente a las actuales exigencias de seguridad pública.

Actualmente, la cúpula institucional se encuentra desplegada en terreno para supervisar los protocolos. Mientras el Subdirector Operativo (S), Mario Cid Dinamarca, inspecciona las regiones de Atacama y Coquimbo, se espera que en los próximos días la máxima autoridad penitenciaria se traslade a la Región de Los Ríos para fiscalizar un plan de intervención específico en la cárcel de Valdivia.