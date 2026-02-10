;

VIDEO. Ex campeona de la WWE, hincha de la U, debutará en la lucha libre de Chile

Indi Hartwell participará en el evento Ambición de Poder el próximo 28 de marzo

Nicolás Lara Córdova

Ex campeona de la WWE, hincha de la U, debutará en la lucha libre de Chile

La lucha libre chilena se prepara para recibir un nuevo gran evento llamado Ambición de Poder, donde se presentarán grandes estrellas de la escena nacional e internacional.

La empresa a cargo, Guerra de Titanes, anunció a través de sus redes sociales que la ex campeona de NXT, Samantha de Martin, más conocida como Indi Hartwell, será parte del espectáculo que se realizará el próximo 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

Revisa también:

ADN

La australiana, de madre chilena, actualmente forma parte de Total Nonstop Action Wrestling (TNA), y no ha ocultado su fanatismo por Universidad de Chile. En reiteradas ocasiones ha subido publicaciones en su cuenta personal de Instagram con la polera de los ‘azules’.

“Me han comentado el talento que existe en la lucha libre femenina en Chile y ha llegado el momento de comprobarlo. Estoy ansiosa de poder visitar la tierra de mi madre y obtener el título más prestigioso de un país que amo con todo mi corazón”, señaló la luchadora.

En 2023, Hartwell obtuvo el Campeonato Femenino de NXT y en 2024 fue ascendida al elenco principal de RAW de la WWE, empresa en la que estuvo hasta noviembre de ese mismo año.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad