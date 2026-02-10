Ex campeona de la WWE, hincha de la U, debutará en la lucha libre de Chile

La lucha libre chilena se prepara para recibir un nuevo gran evento llamado Ambición de Poder, donde se presentarán grandes estrellas de la escena nacional e internacional.

La empresa a cargo, Guerra de Titanes, anunció a través de sus redes sociales que la ex campeona de NXT, Samantha de Martin, más conocida como Indi Hartwell, será parte del espectáculo que se realizará el próximo 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

La australiana, de madre chilena, actualmente forma parte de Total Nonstop Action Wrestling (TNA), y no ha ocultado su fanatismo por Universidad de Chile. En reiteradas ocasiones ha subido publicaciones en su cuenta personal de Instagram con la polera de los ‘azules’.

“Me han comentado el talento que existe en la lucha libre femenina en Chile y ha llegado el momento de comprobarlo. Estoy ansiosa de poder visitar la tierra de mi madre y obtener el título más prestigioso de un país que amo con todo mi corazón”, señaló la luchadora.

En 2023, Hartwell obtuvo el Campeonato Femenino de NXT y en 2024 fue ascendida al elenco principal de RAW de la WWE, empresa en la que estuvo hasta noviembre de ese mismo año.