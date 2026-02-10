Una emergencia aérea conmocionó a Somalia este martes, luego de que un avión con cerca de 50 personas a bordo se estrellara cerca de la costa, en las cercanías del aeropuerto internacional de Mogadiscio.

Según información preliminar, la aeronave intentaba aterrizar tras presentar fallas técnicas durante el despegue, momento en el cual perdió estabilidad y se precipitó al borde del mar.

Las autoridades locales informaron que la mayoría de los ocupantes sobrevivieron al impacto, aunque varios se encuentran con lesiones de diversa gravedad. Equipos de emergencia, rescatistas y personal médico acudieron rápidamente al lugar para evacuar a los heridos y controlar la situación.

Maniobra fallida y operación de rescate en curso

El avión, operado por una aerolínea regional somalí, cubría una ruta doméstica cuando ocurrió el accidente. Testigos relataron que la aeronave descendió bruscamente tras una aproximación inestable, lo que hizo que uno de los motores tocara el suelo antes del fuselaje. Esto habría provocado el giro y posterior vuelco de la estructura.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el avión volcado de costado, con partes del fuselaje gravemente dañadas. “La mayoría de los pasajeros fueron rescatados con vida gracias a la rápida acción del personal aeroportuario y voluntarios”, declaró un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Somalia.

Por ahora se investiga si el siniestro fue causado por un error humano, falla técnica o condiciones climáticas adversas. La Dirección de Aviación somalí ya activó los protocolos de seguridad e inició una indagación junto a organismos internacionales.