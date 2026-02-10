;

Atacados por varios tiradores: qué se sabe de la emboscada que dejó dos carabineros heridos y un muerto en La Legua

Desde la institución uniformada señalaron que, a raíz del ataque, “el vehículo policial registra más de 10 impactos balísticos”.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Fue durante esta madrugada cuando un sujeto falleció y dos carabineros resultaron heridos en medio de una balacera en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos iniciaron a eso de las 02:30 horas en Santiago Centro, donde los uniformados detectaron un vehículo sospechoso, desde cuyo interior un hombre les exhibió un arma de fuego antes de darse a la fuga.

Esto dio inicio a una persecución policial que terminó en la población La Legua, donde desde el automóvil seguido comenzaron a disparar, además de otras personas que actuaron como tiradores.

“Emboscados y atacados a balazos”

Producto de la balacera, dos carabineros resultaron con lesiones leves, debido al rebote de un proyectil. Posteriormente, desde el Hospital Barros Luco confirmaron la muerte de un hombre, cuyo eventual involucramiento en los hechos está siendo investigado.

El general Víctor Vielma, jefe (s) de la Zona Metropolitana Santiago Oeste, informó que los funcionarios fueron “emboscados y atacados a balazos por diferentes personas (...), por lo que, por medidas de seguridad, tuvieron que retirarse”.

Más de 10 impactos balísticos

Asimismo, detalló que “los carabineros hicieron uso de sus armas”, y que, a raíz del ataque, “el vehículo policial registra más de 10 impactos balísticos por diferentes costados”.

“Se están realizando todas las diligencias para ver si hay algún vínculo entre la persona lesionada por un proyectil balístico (que posteriormente falleció) y el ataque a los carabineros”, finalizó Vielma.

