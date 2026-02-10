De una fiscalización a una balacera: carabineros resultan heridos tras intensa persecución policial con disparos en San Joaquín

Una intensa persecución policial se registró durante la madrugada de este martes en la región Metropolitana, luego de que ocupantes de un vehículo evadieran una fiscalización de Carabineros en el centro de Santiago, dando inicio a un operativo que incluyó disparos contra personal policial.

Según información preliminar, el procedimiento comenzó cuando Carabineros intentó controlar un automóvil que circulaba con vidrios polarizados. Ante la acción policial, los ocupantes del vehículo decidieron huir, desplazándose rápidamente hacia el sur de la capital, lo que dio paso a un seguimiento controlado por distintas patrullas.

Agencia Una / Leonardo Rubilar Ampliar

La persecución se intensificó al ingresar a sectores de la población La Legua, en San Joaquín, donde los sujetos efectuaron disparos en dirección a los vehículos policiales.

En medio del operativo, dos funcionarios de Carabineros resultaron con lesiones de carácter leve. Uno de ellos sufrió heridas por esquirlas de vidrio tras el impacto de proyectiles, mientras que otro resultó lesionado al caer durante el despliegue para intentar reducir a los involucrados.

Pese a la violencia del hecho, desde la institución policial señalaron que la situación se encuentra prácticamente controlada y que se mantienen diligencias para dar con el paradero de los responsables. Asimismo, se confirmó que no hubo civiles lesionados producto del intercambio de disparos.