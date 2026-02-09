“Si hubiese dictadura, ¿quiénes serían sus ajusticiados?”: Eduardo Fuentes denuncia amenazas de muerte en redes sociales

El periodista y conductor de televisión Eduardo Fuentes anunció que presentará una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la difusión en la red social X de mensajes que aluden explícitamente a ejecuciones en un escenario de dictadura, incluyendo su nombre entre las supuestas víctimas.

“Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RRSS”, escribió Fuentes, etiquetando a la cuenta oficial de la PDI, luego de que un usuario publicara una lista de personas que, hipotéticamente, serían “ajusticiadas” bajo un régimen autoritario.

A ese mensaje original se sumaron otras respuestas que ampliaron el listado con nuevos nombres, manteniendo el mismo tono violento.

Las publicaciones generaron un amplio rechazo en redes sociales, donde diversos usuarios calificaron los mensajes como graves y denunciables, recordando además el contexto histórico de Chile y el uso de denuncias y listas durante la dictadura para perseguir y asesinar personas por razones políticas o personales.

En los comentarios, varias personas instaron al comunicador a formalizar la denuncia y no dejar el episodio solo en redes sociales, mientras otros minimizaron la situación, calificándola como una exageración o una broma, lo que a su vez abrió un debate sobre la normalización del discurso de odio y las amenazas en plataformas digitales.

¿Qué dice la ley en Chile?

Desde el punto de vista legal, en Chile las amenazas realizadas por medios electrónicos pueden ser perseguidas penalmente. La legislación vigente se apoya, entre otras normas, en la Ley 21.459 sobre delitos informáticos y en la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663), en vigor desde 2024, que refuerza la obligación de denunciar incidentes digitales y fortalece las capacidades del Estado para investigar y sancionar este tipo de conductas.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado oficialmente si la denuncia ya fue ingresada, pero el propio Fuentes recalcó que este tipo de mensajes no pueden ser relativizados, especialmente considerando el clima de polarización y violencia verbal que se ha instalado en redes sociales en el último tiempo.