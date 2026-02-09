;

“Si hubiese dictadura, ¿quiénes serían sus ajusticiados?”: Eduardo Fuentes denuncia amenazas de muerte en redes sociales

El periodista apuntó contra publicaciones que hablan de “ejecuciones” y pidió no relativizar el odio en el mundo digital.

Nelson Quiroz

TVN

TVN

El periodista y conductor de televisión Eduardo Fuentes anunció que presentará una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) tras la difusión en la red social X de mensajes que aluden explícitamente a ejecuciones en un escenario de dictadura, incluyendo su nombre entre las supuestas víctimas.

“Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RRSS”, escribió Fuentes, etiquetando a la cuenta oficial de la PDI, luego de que un usuario publicara una lista de personas que, hipotéticamente, serían “ajusticiadas” bajo un régimen autoritario.

ADN

A ese mensaje original se sumaron otras respuestas que ampliaron el listado con nuevos nombres, manteniendo el mismo tono violento.

Revisa también

ADN

Las publicaciones generaron un amplio rechazo en redes sociales, donde diversos usuarios calificaron los mensajes como graves y denunciables, recordando además el contexto histórico de Chile y el uso de denuncias y listas durante la dictadura para perseguir y asesinar personas por razones políticas o personales.

En los comentarios, varias personas instaron al comunicador a formalizar la denuncia y no dejar el episodio solo en redes sociales, mientras otros minimizaron la situación, calificándola como una exageración o una broma, lo que a su vez abrió un debate sobre la normalización del discurso de odio y las amenazas en plataformas digitales.

¿Qué dice la ley en Chile?

Desde el punto de vista legal, en Chile las amenazas realizadas por medios electrónicos pueden ser perseguidas penalmente. La legislación vigente se apoya, entre otras normas, en la Ley 21.459 sobre delitos informáticos y en la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663), en vigor desde 2024, que refuerza la obligación de denunciar incidentes digitales y fortalece las capacidades del Estado para investigar y sancionar este tipo de conductas.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado oficialmente si la denuncia ya fue ingresada, pero el propio Fuentes recalcó que este tipo de mensajes no pueden ser relativizados, especialmente considerando el clima de polarización y violencia verbal que se ha instalado en redes sociales en el último tiempo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad