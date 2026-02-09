Gana entradas para ver el show de despedida de Gilberto Gil del público chileno: te contamos cómo concursar

Un ícono de la música brasileña dirá adiós a los escenarios en Chile: Gilberto Gil se presentará el 7 de marzo en nuestro país, con su gira de despedida “TEMPO REI”.

Gil ha sido una figura central en la modernización de la música popular brasileña, fusionando estilos como el rock, reggae, bossa nova y samba. Su premiada trayectoria cuenta más de 70 álbumes y nueve premios Grammy.

Algunos de los himnos de su carrera son Aquele Abraço, símbolo de resistencia frente a la dictadura militar, Andar com Fé, Esperando na Janela, Drão, Refazenda, Palco y Expresso 2222.

El espectáculo, organizado por Lotus, comenzará a las 21:00 y se realizará el sábado 7 de marzo en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

En ADN

El formulario: