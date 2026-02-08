;

Ernesto Belloni responde a las críticas por rutina en Parral: “Lo terrible es cuando hay pifiadera y te piden cortar”

“Hago un humor muy frívolo, sin ninguna aspiración ni mensaje”, aseguró el hombre detrás de Che Copete.

Javier Méndez

Ernesto Belloni responde a las críticas por rutina en Parral: “Lo terrible es cuando hay pifiadera y te piden cortar”

El viernes por la noche, el comediante Ernesto Belloni fue el encargado de hacer reír en el Vibra Fest Parral 2026.

El intérprete de Che Copete conquistó al público presencial con una rutina subida de tono, pero varios usuarios se mostraron disconformes con el número en las redes sociales.

“Fue una buena experiencia. Estuve precedido por Francisca Valenzuela, que les gusta a las niñas chicas. Afortunadamente, ellas se empezaron a retirar cuando se fue la cantante, que atrae mucha juventud”, dijo a LUN.

“Leo las críticas positivas y acepto las de los que no les gustó; no soy aficionado a las redes sociales para ver el resultado de mi trabajo”, explicó el miembro histórico de Morandé con Compañía.

Algunos de los comentarios en internet apuntaron a que los chistes no consideraban los cambios culturales de Chile.

Sé que estamos en un proceso de cambio, entonces, me gusta relajar al público con puras tonteras; después se encontrará con sus problemas, por eso no uso la contingencia”, detalló Don Che. “Hago un humor muy frívolo, sin ninguna aspiración ni mensaje”, añadió.

(Del canal) me pedían que alargara el show, pero no me gusta hacerlo, porque hay que dejar que la gente se quede con el gustito. Ellos estaban súper contentos con el resultado del rating”, sumó.

Lo terrible es cuando hay pifiadera y te piden cortar. Estábamos doblando a la competencia (en audiencia)”, cerró.

