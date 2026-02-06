;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de febrero, y quién transmite?

La agenda para este sábado viene cargada con siete partidos, tres por el Campeonato Nacional y cuatro por la Copa Chile.

Daniel Ramírez

Hoy, sábado 7 de febrero, la agenda de partidos del fútbol chileno viene cargada con siete encuentros, tres por el Campeonato Nacional y cuatro por la Copa Chile.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 7 de febrero, arranca con el partido que jugarán Coquimbo Unido y Palestino en la Cuarta Región, a las 12:00 horas. Transmite TNT Sports Premium y Canal 13.

Luego, a las 18:00 horas, O’Higgins y Deportes La Serena se medirán en Rancagua. Transmite TNT Sports Premium.

La acción continuará en el Estadio Monumental, donde Colo Colo recibirá a Everton a partir de las 20:30 horas. Transmite TNT Sports Premium.

Copa Chile 2026

A las 18:00 horas, Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt chocarán en el Germán Becker. Este partido no será transmitido por TV.

Posteriormente, a las 19:00 horas, Santiago Wanderers y Unión San Felipe se verán las caras en Valparaíso. Transmite TNT Sports Premium.

Más tarde, a las 20:00 horas, San Marcos enfrentará a Deportes Iquique en Arica. Este duelo no tendrá transmisión televisiva.

Por último, a las 20:30 horas, Rangers jugará contra Curicó Unido en Talca. Dicho encuentro tampoco irá por TV.

