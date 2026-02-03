;

FOTO. ¿Pueden perder los puntos? La sanción que arriesga Deportes Limache por la camiseta que usó “Popín” Castro ante Colo Colo

El delantero “tomatero” utilizó una casaca que no contaba ni con el escudo ni con el auspiciador del club, a diferencia de la de todos sus compañeros.

Javier Catalán

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Colo Colo cayó de manera categórica ante Deportes Limache en su estreno por la Liga de Primera 2026, pero hubo un pequeño ápice de esperanza al que algunos hinchas albos quisieron aferrarse para conseguir los tres puntos: la indumentaria de los “tomateros”.

El mayor problema lo vivió Daniel Castro, quien jugó todo el primer tiempo con una camiseta que no contaba con el escudo ni el auspiciador del club, situación que fue corregida durante el entretiempo.

ADN

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Ante esto, muchos especularon con una posible resta de puntos al conjunto del interior de la Región de Valparaíso, por lo que fue necesario revisar las bases del torneo para conocer las eventuales sanciones por esta falta.

Revisa también:

ADN

En el Título VI, Calidad del Espectáculo, artículo 35°, Indumentarias deportivas, se especifica que “será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

Por ende, Deportes Limache no arriesga la pérdida de los tres puntos obtenidos ante Colo Colo y, mucho menos, los albos podrán adjudicarse una victoria por secretaría debido a esta falla en la camiseta de “Popín” Castro.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad