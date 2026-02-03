Colo Colo cayó de manera categórica ante Deportes Limache en su estreno por la Liga de Primera 2026, pero hubo un pequeño ápice de esperanza al que algunos hinchas albos quisieron aferrarse para conseguir los tres puntos: la indumentaria de los “tomateros”.

El mayor problema lo vivió Daniel Castro, quien jugó todo el primer tiempo con una camiseta que no contaba con el escudo ni el auspiciador del club, situación que fue corregida durante el entretiempo.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Ante esto, muchos especularon con una posible resta de puntos al conjunto del interior de la Región de Valparaíso, por lo que fue necesario revisar las bases del torneo para conocer las eventuales sanciones por esta falta.

En el Título VI, Calidad del Espectáculo, artículo 35°, Indumentarias deportivas, se especifica que “será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

Por ende, Deportes Limache no arriesga la pérdida de los tres puntos obtenidos ante Colo Colo y, mucho menos, los albos podrán adjudicarse una victoria por secretaría debido a esta falla en la camiseta de “Popín” Castro.