PDI concreta extradición desde Perú de acusado por violación a menor en Vicuña: estuvo casi 2 años profugo

El imputado fue localizado en Huancayo tras una investigación de alta complejidad. El caso marcó a la comuna debido al suicidio de la víctima y la reapertura de la causa.

Martín Neut

Paulina Marín

La Policía de Investigaciones concretó la extradición desde Perú de un ciudadano chileno imputado por el delito de violación de una menor de 14 años, hecho ocurrido en 2018 en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo.

Tras la audiencia de control de detención, el tribunal decretó su prisión preventiva.

El caso generó una fuerte conmoción en la zona luego de que la víctima se quitara la vida en 2020, dejando una carta en la que relató los abusos y la falta de respuestas judiciales.

La denuncia original había sido presentada por su madre ante la PDI, pero la causa fue archivada inicialmente por falta de pruebas y reabierta tras el fallecimiento de la adolescente.

Casi dos años prófugo

Según informó la PDI, el imputado se mantuvo prófugo por casi dos años tras salir del país por un paso no habilitado. A través de un trabajo de análisis criminal, inteligencia policial y cooperación internacional, fue ubicado en la ciudad de Huancayo, con apoyo de INTERPOL y autoridades peruanas.

El jefe de la Bicrim Vicuña, subprefecto Ginés Cofré Sandoval, señaló que “se trató de una investigación compleja, que exigió un análisis policial constante y un trabajo silencioso. El objetivo principal siempre fue ubicar al imputado sin alertarlo”.

Agregó que finalmente se reunieron los antecedentes necesarios para activar las instancias judiciales y concretar la extradición, autorizada en noviembre de 2025.

