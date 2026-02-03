Se habría sometido a cirugías para escapar: policía peruana asegura que líder de “Los Pulpos” estaría oculto en Chile

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, afirmó que es probable que el líder de la banda criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Smit Cruz Torres, se encuentre en Chile .

La búsqueda de Cruz Torres, de 26 años, se inició en 2024, cuando la Policía Nacional actualizó su fotografía en un cartel de “Se busca”, en el que se le sindica como autor de los delitos de homicidio, sicariato, extorsión y secuestro.

En diálogo con el programa Las cosas como son, de RPP TV, el uniformado confirmó que sostuvo una comunicación directa con el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna , con quien descartó la detención del líder delictual.

Se habría sometido a cirugías en el rostro

“Hay una probabilidad sostenida de que se encuentre en Chile”, señaló Arriola, tras confirmarse que Jhonsson Smit Cruz Torres “estuvo hace unos días en Bolivia”, donde fue detenida su esposa, Keisy Salvatierra.