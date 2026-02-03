La Universidad de Chile tuvo un turbulento arranque en la Liga de Primera, tanto dentro como fuera de la cancha.

Si las cosas en la Galería Sur eran complicadas, en el césped tampoco la pasaron bien, ya que terminaron jugando con nueve futbolistas tras las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, siendo la roja al delantero la que más polémica causó.

Para despejar las controversias, este martes la ANFP liberó los audios del VAR de aquella acción, aunque la explicación desde la cabina quizás dejó aún más dudas.

“En una acción donde dos jugadores disputan un balón que va a ras de piso, el árbitro observa que el jugador azul golpea en el rostro al rival, despreocupándose del balón, sancionando tiro libre directo y expulsando al jugador por juego brusco grave”, señala la voz encargada de explicar la jugada.

La razón entregada post partido para sancionar con tarjeta roja el golpe fue que Lucero habría impactado con el puño cerrado al defensor de Audax Italiano, aunque en el VAR no fueron capaces de encontrar esta acción.

“Tenemos el golpe, pero no el puño. No tenemos mayor evidencia para decir lo contrario. Lo que tenemos es una mano que no es natural para la acción. Gastón (Philippe) dice que es mano cerrada, pero no tengo evidencia para determinar si es abierta o cerrada. Lo que sí tenemos es el movimiento adicional y el golpe en el rostro”, comentaron durante la revisión desde la cabina del Estadio Nacional.