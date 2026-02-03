Guy Roux, histórico director técnico de 87 años, ha generado una ola de críticas en Francia y en todo el mundo, luego de sus declaraciones acerca del futbol femenino.

En una reciente conversación con el medio L’Est Eclair, el veterano dio a conocer su pensamiento acerca de que las mujeres son físicamente menos aptas para jugar al futbol a diferencia de los hombres.

“Tengo mucho respeto por estas jóvenes que practican su deporte favorito, pero si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, les pido que hablen de los partidos de primera división jugados ante 800 espectadores”, haciendo referencia a la baja popularidad de esta distinción.

“La mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas”, comentó el exentrenador del Auxerre.

Continuando con su conclusión, extrapoló esta comparación al deporte en general. “Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Usain Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido”, concluyó el Galo.

Para cerrar, Guy Roux sostuvo que los equipos de Segunda División femenina serían “derrotados por una Sub 15 (masculina)”.