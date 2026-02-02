;

VIDEO. “Cayó mal”: captan terrible accidente en Mejillones durante evento “Reyes del Barro 2026″

El hecho ocurrió durante el fin de semana, generando preocupación.

Juan Castillo

Captura

Captura

Durante el fin de semana se realizó el tradicional evento “Reyes del Barro 2026″ en Mejillones, región de Antofagasta, el cual generó preocupación entre los asistentes.

Esto porque en la instancia, que fue modificada en su fecha inicial debido a un corte de agua, quedó registrado un momento que pudo terminar en tragedia.

ADN

A través de redes sociales se viralizó un momento en el cual se ve a uno de los participantes de “Reyes del Barro 2026″ lanzándose en una especie de “guatazo” desde una escalera.

Sin embargo, su caída generó preocupación tanto de los asistentes como de las autoridades, ya que al momento de impactar, cayó de lleno con su cabeza.

Cayó mal”, se le escucha decir al animador del evento, mientras personal del recinto comenzó a auxiliar al sujeto.

Radio ADN se contactó con la Municipalidad de Mejillones, quienes indicaron que el hombre en cuestión se encuentra en buen estado de salud y sin riesgo.

