CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026: Deportes Limache es el puntero y Colo Colo debuta como colista en la temporada

El cuadro ‘tomatero’ fue el único capaz de sacar dos goles de diferencia, y se lo hizo precisamente al ‘popular’, que obtuvo el peor resultado de la fecha.

Gonzalo Miranda

Trofeo Campeonato Nacional

Trofeo Campeonato Nacional / Daniel Pino/AgenciaUno

Este lunes por la noche, en Rancagua, la actividad de la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026 llegó a su final, instancia que permitió analizar y ver la primera tabla de posiciones.

Ella dice que Deportes Limache es el puntero con tres puntos y con mejor diferencia de gol que O’Higgins, Unión La Calera, Universidad de Concepción y Cobresal, que también ganaro, pero por un solo tanto.

Universidad Católica, Deportes La Serena, Ñublense, Palestino, Audax Italiano y Universidad de Chile firmaron empates y sumaron solo una unidad.

Finalmente, Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Huachipato, Everton y Colo Colo debutaron en la Liga con derrotas, haciendo que el ‘cacique’ sea el colista por diferencia de gol.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026

ADN

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional

