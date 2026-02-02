Este lunes por la noche, en Rancagua, la actividad de la fecha 1 del Campeonato Nacional 2026 llegó a su final, instancia que permitió analizar y ver la primera tabla de posiciones.

Ella dice que Deportes Limache es el puntero con tres puntos y con mejor diferencia de gol que O’Higgins, Unión La Calera, Universidad de Concepción y Cobresal, que también ganaro, pero por un solo tanto.

Universidad Católica, Deportes La Serena, Ñublense, Palestino, Audax Italiano y Universidad de Chile firmaron empates y sumaron solo una unidad.

Finalmente, Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Huachipato, Everton y Colo Colo debutaron en la Liga con derrotas, haciendo que el ‘cacique’ sea el colista por diferencia de gol.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026