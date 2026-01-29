La temproada 2026 del fútbol chileno ya está en marcha, La Liga de Primera arranca este viernes en el Estadio Nacional, pero los hinchas de Deportes La Serena y la Universidad Católica deberán esperar hasta el domingo para ver a sus equipos.

Esto cuando ‘papayeros’ y ‘cruzados’ se vean las caras en el Estadio La Portada por la primera fecha de la Liga de Primera 2026. Nortinos y precordilleranos chocan en un partido que promete sacar chipas.

Mientras el local quiere comenzar con todo una temporada en la que buscará no repetir la irregularidad del 2025, en el visitante hay ‘pica’ por lo sucedido el pasado fin de semana, cuando perdieron la final de la Supercopa ante el archirrival de La Serena, Coquimbo Unido.

La Serena vs la UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Deportes La Serena y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 1 de febrero

EN VIVO | Deportes La Serena 0-0 Universidad Católica | Estadio La Portada

Goles: