FOTO. Buscan hogar temporal para perrito rescatado de incendios: su familia no quiso recibirlo

El animal presenta heridas en sus patas producto del fuego, y hoy necesita con urgencia un lugar seguro donde recuperarse.

Javiera Rivera

Buscan hogar temporal para perrito rescatado de incendios: su familia no quiso recibirlo

Buscan hogar temporal para perrito rescatado de incendios: su familia no quiso recibirlo / sanjagrujic

En medio de la emergencia provocada por los incendios forestales que han afectado gravemente a las regiones del Biobío y Ñuble, una historia difundida en redes sociales volvió a visibilizar la difícil situación que enfrentan muchas mascotas tras la catástrofe.

Se trata de un perro que fue encontrado durante los operativos de rescate en zonas afectadas por el fuego. Aunque su familia logró ser ubicada, esta decidió no recibirlo de vuelta, por lo que actualmente se busca con urgencia un hogar temporal.

El llamado fue realizado por la Fundación Huellas Unidas, que compartió un video solicitando ayuda para encontrar un espacio seguro para el animal, quien presenta lesiones en sus patas producto del fuego y de haber caminado largas distancias intentando escapar de las llamas.

Lo rescatamos en medio de los incendios, pero su familia no quiso recibirlo. Tiene sus patitas dañadas, así que lo llevaremos a la veterinaria, pero necesitamos con urgencia un hogar temporal, especialmente en Santiago”, señalaron desde la organización.

Desde la fundación destacaron además el buen comportamiento del perro, subrayando que se trata de un animal dócil, tranquilo y fácil de manipular. “Se ha portado perfecto durante todo el trayecto. Es muy noble y solo necesita un lugar seguro para recuperarse”, agregaron.

Quienes puedan colaborar con un hogar temporal para este perrito pueden contactar directamente a la Fundación Huellas Unidas a través de sus redes sociales, donde continúan coordinando ayuda para los animales afectados por la emergencia.

