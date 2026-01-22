Si eres fanático de Friends conoce este panorama para el fin de semana

Una de las series más emblemáticas de la televisión y que tiene muchos fanáticos en nuestro país es Friends.

La producción de Warner estuvo al aire desde 1994 hasta 2004 y que hoy se puede disfrutar por diversas plataformas de streaming lanzó una promoción con McDonald’s donde podrás coleccionar seis figuras inspiradas en Joey, Chandler, Ross, Monica, Phoebe y Rachel.

A raíz de esto, la cadena de hamburguesas dejó invitados a todos los fanáticos de la serie a un divertido panorama para el 23, 24 y 25 de enero en el Costanera Center.

En la Plaza Central del centro comercial los admiradores de Friends podrán encontrar el icónico sillón de la cafetería Central Perk, participar por premios, tomarse fotografías y muchas actividades más.

El espacio estará habilitado desde las 11:00 hasta las 20:00 horas durante este fin de semana.