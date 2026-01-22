;

Si eres fanático de Friends conoce este panorama para el fin de semana

La popular serie de los 90’s tendrá un divertido espacio para los fanáticos en el Costanera Center.

Nicolás Lara Córdova

Si eres fanático de Friends conoce este panorama para el fin de semana

Una de las series más emblemáticas de la televisión y que tiene muchos fanáticos en nuestro país es Friends.

La producción de Warner estuvo al aire desde 1994 hasta 2004 y que hoy se puede disfrutar por diversas plataformas de streaming lanzó una promoción con McDonald’s donde podrás coleccionar seis figuras inspiradas en Joey, Chandler, Ross, Monica, Phoebe y Rachel.

Revisa también:

ADN

A raíz de esto, la cadena de hamburguesas dejó invitados a todos los fanáticos de la serie a un divertido panorama para el 23, 24 y 25 de enero en el Costanera Center.

En la Plaza Central del centro comercial los admiradores de Friends podrán encontrar el icónico sillón de la cafetería Central Perk, participar por premios, tomarse fotografías y muchas actividades más.

El espacio estará habilitado desde las 11:00 hasta las 20:00 horas durante este fin de semana.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad