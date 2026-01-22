Perdieron su casa por los incendios, nació su hijo en la catástrofe y tuvieron un gran gesto de solidaridad con los demás

Las últimas jornadas en Chile han estado marcadas por los incendios forestales que han afectado a la zona sur, consumiendo miles de hectáreas y dejando un importante número de afectados entre damnificados, además de personas fallecidas.

En medio de la tragedia han salido a la luz algunas historias impactantes y conmovedoras que han remecido al país, dando cuenta de la magnitud de los hechos.

Bajo este complejo escenario, una joven pareja de Lirquén sufrió la pérdida de su vivienda justo cuando daban la bienvenida a su primer hijo.

A pesar del impacto, el nacimiento de Elian Iván (como fue nombrado el bebé) ese mismo día impulsó una respuesta generosa que ahora beneficia a otras familias.

Daniel y su pareja preparaban un departamento en la Población Gabriela Mistral para recibir a su primogénito, junto a la casa donde él vivía con su abuela. Pero ambos sitios quedaron reducidos a cenizas durante los incendios del fin de semana.

Al regresar de visitar familiares, el joven describió la angustiante escena: “Cuando llegamos encontramos que la casa estaba totalmente quemada. Quedamos con lo puesto” (vía 24 Horas).

“Alcanzamos a almorzar ese último día ahí, con unas sillitas que habíamos comprado recién ese día (...) era nuestra casa para esperar a nuestra guagua”, agregó.

El pequeño Elian Iván llegó al mundo el lunes 19 de enero de 2026 a las 16:56 horas, en medio del caos provocado por la catástrofe.

De la pérdida al apoyo comunitario

Como era de esperarse, en un escenario vuelve a demostrar la solidaridad del pueblo chileno, la ayuda no se hizo esperar y poco a poco han ido recibiendo todo tipo de apoyo.

La familia recibió ropa para el bebé, pañales, un coche y hasta una cuna, entre otras donaciones. “Fuimos bendecidos enormemente”, expresó Daniel.

“Mi teléfono no para de sonar ofreciéndome ayuda de todos lados”, señaló, dando cuenta que la cooperación superó las expectativas e incluso las necesidades inmediatas del momento.

Frente a ese escenario, tomó una decisión muy importante y ampliamente aplaudida en redes sociales, pensando en el bienestar de los demás.

“Lo que voy a empezar a hacer ahora es hacer cajitas y canastos a amigos que también están esperando sus bebés y yo mismo empezar a repartir”, explicó.