Con el 65% de avances: así luce el puente Chacao tras completar etapa clave

Fue en febrero de 2018 cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció de forma oficial la construcción definitiva del Puente Chacao en la Región de Los Lagos.

Se trata de un ambicioso proyecto, de larga data, que permitirá conectar el territorio continental con la Isla Grande Chiloé en tan solo 3 minutos, siendo un avance considerable en conectividad.

Además, es calificado como la megaobra más grande de Chile, con una inversión que iniciaba en $800 millones de dólares pero que podría superar los $1.000, con tiempo estimado de 10 años (plazo fijado a 2028).

A lo largo de su construcción ha sufrido diferentes contratiempos, incluyendo considerables retrasos. Pero hoy ya lleva un 63% de ejecución consolidada, completando una etapa fundamental como lo es la altura máxima en sus pilas principales.

El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana Tirachini, junto al administrador regional Carlos Recondo y equipos técnicos del Gobierno Regional, visitaron las obras que se llevan a cabo por la Constructora Hyundai bajo mandato del MOP.

“Esta es la mega obra más importante de Chile y va a ser la mega obra más importante de América latina. Esto es un orgullo para la ingeniería chilena y para quienes hoy están liderando este proyecto, cuyas externalidades positivas aún no alcanzamos a dimensionar”, expuso Santana.

“No tengo dudas de que aquí habrá un fuerte desarrollo inmobiliario, turístico y de inversión. La conectividad abrirá grandes oportunidades para Palena, la Carretera Austral y para contar con procesos productivos mucho más eficientes. Este proyecto es un antes y un después para la Región de Los Lagos y para Chile”, agregó.

Detalles técnicos de la estructura

El puente colgante mide 2.750 metros de longitud, con accesos de 13,8 kilómetros que suman 16,4 kilómetros totales de vía.

Incluye tres pilas de hormigón armado de 157, 175 y 199 metros de altura; el pilar norte ya en su máximo de concreto y acero, el sur próximo a finalizar y la central para mediados de año, vanos principales de 1.055 y 1.155 metros, macizos de anclaje y tablero metálico de doble calzada con vida útil mínima de 100 años.

Partes metálicas se fabrican en Italia y Corea, con financiamiento íntegro del MOP por sobre 1.000 millones de dólares.

La estructura sur alcanza 154 metros sobre el nivel del mar, y el cronograma oficial apunta al segundo semestre de 2028 sin contratiempos. Además, se anticipa una visita el 3 de marzo con todos los gobernadores regionales en el marco de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI).