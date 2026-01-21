Presidente de republicanos explica por qué Rodolfo Carter no llegó al ministerio de Seguridad de José Antonio Kast

El presidente de Republicanos y senador electo, Arturo Squella, abordó públicamente una de las mayores interrogantes tras el anuncio del gabinete ministerial de José Antonio Kast: la ausencia de Rodolfo Carter y Santiago Montt en la nómina oficial. Pese a que ambos nombres fueron barajados durante las semanas previas para encabezar carteras estratégicas, finalmente fueron descartados por el equipo del mandatario electo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Squella entregó detalles sobre la trama política que definió la exclusión del exalcalde de La Florida de la primera línea del Ejecutivo. Cabe recordar que Carter se perfilaba como la carta principal para asumir el Ministerio de Seguridad, cargo que finalmente recayó en la fiscal Trinidad Steinert.

Según explicó el líder republicano, la determinación de no incluir a Carter respondió a la necesidad de proteger la legitimidad de su reciente triunfo electoral en el sur del país. “La decisión que primó fue no tensionar, porque al final del día era tensionar la voluntad de los vecinos de toda una región”, sostuvo Squella, en referencia a la elección de Carter como senador por La Araucanía.

Squella enfatizó que, tras ponderar todos los factores políticos, se consideró que no era el camino indicado sacar al parlamentario electo de su función legislativa antes de asumir. De acuerdo con el senador electo, la permanencia de Carter en el Congreso fortalecerá el bloque oficialista en la Cámara Alta.

Futuro senador Carter

“Se tomó una buena decisión y afortunadamente vamos a tener como compañero de banco en el Senado al futuro senador Carter”, afirmó Squella, valorando el rol que el exjefe comunal desempeñará desde el Poder Legislativo para apoyar la agenda de la administración de Kast.

Respecto a Santiago Montt, aunque también estuvo en la lista de posibles ministros, su escenario fue descartado por motivos que, según Squella, forman parte de las diversas variables analizadas durante la conformación de este equipo ministerial de mayoría independiente.