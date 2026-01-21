;

Presidente de republicanos explica por qué Rodolfo Carter no llegó al ministerio de Seguridad de José Antonio Kast

Pese a sonar fuerte para una cartera estratégica, Arturo Squella detalló los factores que pesaron para descartar su nombramiento.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El presidente de Republicanos y senador electo, Arturo Squella, abordó públicamente una de las mayores interrogantes tras el anuncio del gabinete ministerial de José Antonio Kast: la ausencia de Rodolfo Carter y Santiago Montt en la nómina oficial. Pese a que ambos nombres fueron barajados durante las semanas previas para encabezar carteras estratégicas, finalmente fueron descartados por el equipo del mandatario electo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Squella entregó detalles sobre la trama política que definió la exclusión del exalcalde de La Florida de la primera línea del Ejecutivo. Cabe recordar que Carter se perfilaba como la carta principal para asumir el Ministerio de Seguridad, cargo que finalmente recayó en la fiscal Trinidad Steinert.

Revisa también:

ADN

Según explicó el líder republicano, la determinación de no incluir a Carter respondió a la necesidad de proteger la legitimidad de su reciente triunfo electoral en el sur del país. “La decisión que primó fue no tensionar, porque al final del día era tensionar la voluntad de los vecinos de toda una región”, sostuvo Squella, en referencia a la elección de Carter como senador por La Araucanía.

Squella enfatizó que, tras ponderar todos los factores políticos, se consideró que no era el camino indicado sacar al parlamentario electo de su función legislativa antes de asumir. De acuerdo con el senador electo, la permanencia de Carter en el Congreso fortalecerá el bloque oficialista en la Cámara Alta.

Futuro senador Carter

“Se tomó una buena decisión y afortunadamente vamos a tener como compañero de banco en el Senado al futuro senador Carter”, afirmó Squella, valorando el rol que el exjefe comunal desempeñará desde el Poder Legislativo para apoyar la agenda de la administración de Kast.

Respecto a Santiago Montt, aunque también estuvo en la lista de posibles ministros, su escenario fue descartado por motivos que, según Squella, forman parte de las diversas variables analizadas durante la conformación de este equipo ministerial de mayoría independiente.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad