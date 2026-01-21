;

VIDEO. “Los problemas de Kast van a venir por la derecha, no por el centro”, dice analista Gonzalo Miller

Analizamos la designación de los 24 ministros que acompañarán a José Antonio Kast en su Gobierno. Un diseño que excluyó a los partidos políticos de la decisión, que dejó fuera a los libertarios y que buscó un arco ideológico “amplio” que le dé estabilidad al Ejecutivo. La conversación es con Mauricio Bustamante, de Radio ADN y Antonia Laborde, de El País Chile.

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

