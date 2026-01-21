VIDEO. “Los problemas de Kast van a venir por la derecha, no por el centro”, dice analista Gonzalo Miller
Analizamos la designación de los 24 ministros que acompañarán a José Antonio Kast en su Gobierno. Un diseño que excluyó a los partidos políticos de la decisión, que dejó fuera a los libertarios y que buscó un arco ideológico “amplio” que le dé estabilidad al Ejecutivo. La conversación es con Mauricio Bustamante, de Radio ADN y Antonia Laborde, de El País Chile.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.