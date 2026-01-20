;

VIDEO. “Todos somos hermanos”: repartidores venezolanos se organizaron para llegar con ayuda a los afectados por los incendios

“Nos sale de corazón”, aseguró uno de ellos emocionado hasta las lágrimas en un video que se llenó de elogios en redes sociales.

José Campillay



Las últimas jornadas en Chile han estado marcadas por los incendios forestales que han afectado principalmente a las regiones de Biobío y Ñuble, desencadenando una verdadera catástrofe.

Con el pasar de las horas se han entregado actualizaciones que detallan los lamentables números de fallecidos, pérdidas de casas, damnificados y destrucción de hectáreas.

Pero en medio de la tragedia que azota a diversas localidades de las regiones, surge una vez más la solidaridad del pueblo chileno que llega en ayuda de los principales afectados.

Además, conforme a la realidad demográfica actual del país, ha sorprendido el gesto de algunos inmigrantes que también dicen presente con sus acciones de apoyo.

En este sentido, recientemente se viralizó el caso de un grupo de repartidores venezolanos que se movilizó para entregar ayuda a los damnificados que atraviesan momentos difíciles en Penco.

Melvin Mujica, trabajador de la aplicación Pedidos Ya, se transformó en el rostro visible de esta iniciativa espontánea al relatar cómo él y sus compatriotas se motivaron para brindar respaldo a los habitantes de la zona y a los trabajadores de las diferentes instituciones desplegadas, como Carabineros y Bomberos.

Estamos apoyando de corazón, haciendo un granito de arena, ya que nos dieron permiso de subir hacia lo más cercano del cerro, a dejarle al cuerpo policial y al cuerpo de bomberos, a llevarle agua”, comenzó contando sobre sus intenciones.

Somos venezolanos los que vinimos a ayudar y, al final por obra de Dios, todos somos hermanos”, añadió con evidente emoción hasta las lágrimas, enfatizando que se trata de una ayuda sincera que “nos sale del corazón”.

