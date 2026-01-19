;

Incendios forestales en Chile: así puedes revisar el mapa de los siniestros en tiempo real a través de Google

La herramienta utiliza Inteligencia Artificial (IA) y permite ver la magnitud y las zonas afectadas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

La emergencia continúa en la zona centro-sur del país producto de los incendios forestales, los cuales de momento han dejado a más de 1.500 damnificados y un total de 19 personas fallecidas.

En ese contexto, es que existe una herramienta digital que permite monitorear, prácticamente en tiempo real, la ubicación exacta de los focos activos de siniestros.

Se trata de una función de Google Maps en la cual se puede visualizar la magnitud de los incendios forestales y las zonas afectadas mediante la utilización de Inteligencia Artificial (IA).

Así puedes ver el mapa de incendios forestales en Chile

Para revisar el mapa de incendios forestales, hay que ingresar a Google Maps desde la aplicación o desde el escritorio.

ADN

Posteriormente, hay que presionar el botón de “Capas” y seleccionar la opción de “Incendios”.

ADN

Tras ello, se desplegarán una serie de zonas rojas que corresponden a los distintos incendios forestales que se encuentran activos. Al pincharlos, se puede conocer más información sobre cada uno y las actualizaciones de Conaf y Senapred.

ADN

