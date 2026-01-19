“Falleció acostadito con mi perrita”: el desgarrador relato de joven que perdió a su papá en incendio forestal

En medio de los incendios forestales que afectan a la región de Ñuble y a la región del Biobío, se han dado a conocer una serie de testimonios de personas afectadas por el siniestro. Tal es el caso de un joven oriundo de Lirquén, en la región del Biobío, quien perdió a su padre y su mascota durante la emergencia.

A través de sus redes sociales, un joven de nombre Matías Arriagada impactó con el relato de la muerte de su padre en medio de los incendios forestales.

“Me llamo Matías Arriagada, estaba trabajando en Rancagua, soy de Lirquén, de Ríos de Chile. Me acabo de enterar que mi papá falleció en el incendio hueón”, comenzó manifestando Arriagada.

Con lágrimas en sus ojos, mientras se dirigía a Lirquén el joven contó que su padre “falleció acostadito con mi perrita, se quemó toda la hueá”. “Necesito llegar y saber cómo está mi mamá, ya me informaron que mi papá fue consumido por las llamas”, agregó.

En el registro el joven enfatizó que “por favor necesito que la mayor cantidad de gente, no sé, a nivel país que se reúna y ayude a toda la gente de ahí, por favor se los pido”.

En un segundo video, Arriagada expresó que “no soy influencer ni nada, pero necesito que la mayor parte del país se junte, colabore y ayude a la gente que lo está pasando pésimo. Yo soy uno de ellos, pero toda la gente lo está pasando muy mal en Lirquén, Penco y todos los alrededores”.

“Necesitamos ayuda tanto material como agua, ropa, gente que vaya a cooperar y ayudar. Por favor mi gente, por favor”, concluyó.

¿Cómo colaborar?

Según publicó LUN, el pasado domingo el joven compró diversos insumos básicos con el dinero que la gente le depositó en pocas horas desde que su conmovedor video se propagó.

El mismo medio, señala que aquellas personas que estén interesadas en colaborar, pueden hacerlo mediante su cuenta corriente del Banco Falabella número 19.820.964.357, a nombre de Matías Arriagada (RUT 20.154.495-5) o escribir directamente al correo matiasarriagada66@gmail.com.