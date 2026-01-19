Carabinera en riesgo vital tras sufrir graves quemaduras al rescatar a familiares en los incendios del Biobío

En una condición de extrema gravedad y bajo riesgo vital se encuentra la cabo 1ª Makarena Moreno, funcionaria de la 6ª Comisaría de San Pedro de la Paz, tras resultar herida durante los incendios forestales en la Región del Biobío. El incidente ocurrió la tarde del domingo en la zona de Penco, cuando la uniformada —que se encontraba fuera de servicio— acudió al rescate de sus familiares para colaborar en la evacuación de un inmueble amenazado por el fuego.

Pese a que inicialmente fue ingresada a la Clínica Sanatorio Alemán fuera de riesgo vital, su cuadro clínico se deterioró drásticamente con el paso de las horas. Moreno fue derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde debió ser conectada a soporte de ventilación mecánica.

Traslado aeromédico y diagnóstico

Dada la complejidad de sus lesiones, la institución dispuso su traslado inmediato en un avión ambulancia hasta la Clínica Indisa en la Región Metropolitana. El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, visitó a la funcionaria y entregó detalles sobre su estado de salud:

Extensión de las heridas: Resultó con el 25% de su superficie corporal quemada .

Resultó con el . Compromiso interno: Presenta graves afecciones en sus vías respiratorias debido a la inhalación de aire caliente y humo.

Presenta graves afecciones en sus debido a la inhalación de aire caliente y humo. Tratamiento: Se mantiene bajo observación constante por un equipo médico especializado en quemados.

Solidaridad institucional

La tragedia de la cabo Moreno ha movilizado a la comunidad y a sus compañeros, quienes han iniciado cadenas de oración en redes sociales bajo el lema de una pronta recuperación. “Como institución le estamos prestando todo el apoyo... el equipo médico está esperanzado de su recuperación”, sostuvo el General Araya al confirmar la activación de la red de apoyo para su familia.

Este accidente ocurre en un contexto crítico para la Región del Biobío, donde los incendios forestales ya han cobrado la vida de 18 personas y han dejado más de 1.500 damnificados hasta la fecha.